- Saptamana Mare sau a Patimilor exprima perioada de la Florii pana in Sambata cea Mare inclusiv. Conform randuielilor canonice, in aceasta saptamana se ajuneaza pana spre seara. Caracteristica esentiala a acestei saptamani sunt Deniile. Duminica, 28 Aprilie DUMINICA A 6-A DIN POSTUL MARE (a Floriilor)…

- De la inceputul acestui an, tanara artista a starnit un val de reacții, dupa lansarile pieselor și videoclipurilor sale controversate. Acum face din nou furori in mediul online. Erika Isac a ajuns de nerecunosut. De ce s-a ras in cap, renunțand la parul sau lung. Artista, schimbare de look Scena muzicii…

- 10-12 mai: Ana Blandiana, Daniel Nazare și Bere Gratis in prima zi a Targului de cArte Alba Transilvana. Programul complet al evenimentului 10-12 mai: Ana Blandiana, Daniel Nazare și Bere Gratis in prima zi a Targului de cArte Alba Transilvana. Programul complet al evenimentului La Targul de cArte Alba…

- Saptamana Patimilor incepe imediat dupa Duminica Floriilor sau Intrarea lui Iisus in Ierusalim. Saptamana Mare este ultima saptamana inainte de Paște și exista o serie de tradiții și obiceiuri care se fac n aceasta perioada, inclusiv postul negru, vopsitul oualor sau Deniile, slujbele din fiecare zi…

- Saptamana a VI-a a Postului Mare, adica Saptamana Floriilor, este plina de evenimente si de mare insemnatate duhovniceasca. Aceasta incepe luni, 22 aprilie, si cheama la adunarea si reunirea tuturor lucrurilor, caci reuniti astfel mistic, vom putea participa cu vrednicie la desfasurarile eshatologice…

- Principalele companii aeriene din Dubai si-au reluat programul complet de zboruri dupa ce ploi abundente au lovit Emiratele Arabe Unite si tarile invecinate, provocand haos pe aeroportul din Dubai, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.

- Zilele Porților Deschise la BNR se desfașoara intre 18-19 aprilie 2024. Evenimentul marcheaza 144 de ani de la inființarea Bancii Naționale a Romaniei și invita oamenii sa descopere Palatul Vechi al bancii prin tururi ghidate gratuite care dureaza aproximativ 30 de minute, intre orele 11:00 și 19:00.…

- Art Safari, cel mai mare organizator de expoziții de arta din Europa de Est, da startul unui nou sezon din 8 martie, la Palatul Dacia-Romania de pe Lipscani. Art Safari dezvaluie Muzeul secret, comoara bine ascunsa a artei romanești, cu 100 de capodopere de Tonitza, Grigorescu, Luchian și Pallady.