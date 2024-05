Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afimat duminica seara ca „lupte crancene” sunt in desfasurare pe anumite portiuni de frontiera in provincia nord-estica Harkov, de unde mii de persoane au fost evacuate in urma unor actiuni ofensive pe care armata rusa le-a lansat incepand de vineri in aceasta…

- Moment tensionat joi, la Kiev, in timpul vizitei președintei Parlamentului European in capitala Ucrainei. Conferința de presa susținuta de președintele Volodimir Zelenski și Roberta Metsola in curtea palatului prezidențial a fost intrerupta de alarma antiaeriana, care a dat semnalul de evacuare catre…

- UPDATE 6:10 - Oficial NATO: Rusia nu are capacitatea de a lansa o noua ofensiva de succes in aceasta primavaraNATO considera, pe baza informațiilor obținute, ca este puțin probabil ca Rusia sa lanseze o ofensiva pe scara larga in viitorul apropiat, relateaza joi European Pravda citand un oficial NATO…

- Trupele rusești au lansat un atac la scara larga in Ucraina. Ca urmare a loviturilor, centrala electrica de stat Ladyzhenskaya din regiunea Vinnița, centrala hidroelectrica din Nipru, centrala termica Zmievskaya și centrala termica 3 din regiunea Harkov au fost scoase din funcțiune. Penele de curent…

- Avocata Crenguta Leaua, care a condus echipa de avocati romani care a reprezentat statul roman in procesul intentat de Gabriel Resources la Tribunalul Arbitral cu privire la exploatarea aurifera de la Rosia Montana, afirma ca din punct de vedere legal reclamantul poate ataca decizia, iar judecarea actiunii…

- Fostul presedinte al Romaniei a tras semnalul de alarma prinvind forta armatei lui Putin in regiune. Basescu a descris posibilele ostilitati de la granita cu Romania, in cazul in care Putin s-ar decide sa ocupe Transnistria. Rusia controleaza Marea Neagra „Putin poate ocupa Transnistria intr-o noapte.…

- InfoCons trage un semnal de alarma privind un produs contrafacut ce se vinde și in Romania The post InfoCons trage un semnal de alarma privind un produs contrafacut ce se vinde și in Romania first appeared on Partener TV .