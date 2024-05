Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani am facut noi pași pentru a putea vorbi din nou despre incredere reciproca in relația dintre Ungaria și Ucraina, a anunțat miercuri, de la Bruxelles, ministrul afacerilor externe și comerțului, Peter Szijjarto, pe pagina sa de Facebook, noteaza MTI, potrivit Rador Radio Romania.…

- ''Nicio tara membra din Europa Centrala si de Est nu a delegat un secretar general la NATO in intreaga sa istorie, prin urmare ar fi timpul, avand in vedere in special faptul ca principala provocare de securitate vine din aceasta directie'', a declarat miercuri, la Bruxelles, ministrul de externe ungar,…

- Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „o mare parte din tarile din Europa Centrala si de Est sunt membre NATO de douazeci sau douazeci si cinci de ani", adaugand ca este timpul ca propunerea sa ca viitorul secretar general sa vina din aceasta zona „sa fie…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca tara sa, care urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene in a doua jumatate a anului 2024, va acorda tot sprijinul Romaniei pentru a adera la spatiul Schengen. "Nu doar Romania, ci si Ungaria…

- Viktor Orban s-a intalnit cu Donald Trump, contracandidatul republican al lui Biden, in Florida, saptamana trecuta, si l-a laudat ca fiind singurul candidat la alegerile prezidentiale care ar putea pune capat razboiului din Ucraina.Dupa intalnirea lor, Biden a declarat, in timpul unei reuniuni de campanie,…

- Ungaria l-a convocat pe ambasadorul SUA in semn de protest fața de declarațiile președintelui Joe Biden facute in cadrul unui eveniment de campanie electorala in care a spus ca premierul Viktor Orban cauta sa instaureze dictatura in țara, a anunțat marți, 12 martie, ministrul ungar de externe Peter…

- Ministrul maghiar de externe Peter Szijjarto a vizitat Teheranul, joi, intalnindu-se cu omologul sau iranian, Hossein Amir-Abdollahian, și semnand acorduri comerciale in domeniile agricultura și industria alimentara.