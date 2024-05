Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Thailandei a inclus Romania pe lista tarilor ai caror cetateni nu vor mai avea nevoie de viza, masura avand ca scop cresterea industriei turismului, de care tara depinde. Aceasta masura va fi aplicata de la 1 iunie 2024, scrie publicatia Bangkok Post, preluata de News.ro.

- Romanii vor putea calatori in Turcia doar cu buletinul de la 1 iunie: Singura condiție care trebuie indelpinita Romanii vor putea calatori in Turcia doar cu buletinul de la 1 iunie: Singura condiție care trebuie indelpinita Romanii vor putea calatori in Turcia doar cu buletinu, fara a mai avea nevoie…

- Cetatenii romani vor putea calatori in Turcia in baza cartii de identitate pe o perioada de maxim 90 de zile, potrivit unui decret semnat de presedintele republicii, Recep Tayyip Erdogan, transmit cei de la Agerpres.

- Economia Romaniei mai vine cu o lovitura pentru oamenii cu rate la banci. BNR a decis luni menținerea dobanzii-cheie la 7% pe an. Asta desi exista speranta ca putea vedea și o prima taiere de dobanda. De asemenea, Banca Nationala a pastrat neschimbata si rata dobanzii la facilitatea de depozit la 6%…

- Conform unei propuneri legislative recent inregistrata la Senat, pentru care inițiatorii cer adoptarea in procedura de urgența, se prevede egalizarea tratamentului dintre contractul de mandat și cel de munca in privința recunoașterii vechimii in munca. Adica, toți cei care lucreaza in baza unui contract…

- Romanii se pregatesc de primul Paște dupa intrarea in spațiul Schengen. Asta inseamna timp redus de așteptare in aeroport, cozi mai puține și aglomerație redusa; Peste 55% dintre romani spun ca vor calatori mai mult in țarile din spațiul Schengen de acum inainte; Romania se afla in topul destinațiilor…

- Turistii romani au ales sa isi rezerve online vacanta de Paste, cheltuind aproximativ 2.300 euro de persoana/pachet pentru o destinatie exotica, iar in cazul destinatiilor din Europa, media de pret este in jurul valorii de 1.000 euro de persoana/pachet, arata agentia de turism Eturia.

- Cu aproape doua luni, ca și timp intre cele doua sarbaptori, creștinii ortodocși vor praznui Invierea Domnului pe data de 5 mai, iar pentru aceasta perioada Guvernul a stabilit cate zile libere au romanii de Paște, fiind prima minivacanța atat de lunga din 2024. Guvernul a stabilit cate zile libere…