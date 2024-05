Ciucă: „Cota unică nu și-a încheiat aplicabilitatea în România” Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, marți, la Timișoara, ca partidul pe care il conduce susține in continuare cota unica, despre care spune ca a ajutat la dezvoltarea economiei. „Cota unica nu și-a incheiat aplicabilitatea in Romania. Acest regim de impozitare a ajutat masiv la dezvoltarea economiei noastre și mai poate contribui la recuperarea decalajelor […] The post Ciuca: „Cota unica nu și-a incheiat aplicabilitatea in Romania” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

