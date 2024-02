Stiri pe aceeasi tema

- La varsta de 75 de ani, Regele Charles al III-lea se menține in forma mai bine ca oricand. Acest lucru nu este intamplator, caci face exerciții fizice speciale pentru acest lucru și pentru a ramane sanatos. Monarhul depune eforturi mari, dupa ce a aflat ca este bolnav de cancer!

