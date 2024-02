Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a facut primele declaratii de cand a fost diagnosticat cu cancer. Monarhul britanic este foarte increzator ca totul va fi bine intr-un final și iși va reveni. Iata ce a transmis acesta cu privire la starea lui de sanatate!

- Regele Charles al Marii Britanii și-a exprimat sambata recunoștința pentru sprijinul primit in urma diagnosticului de cancer, primul sau comentariu public de cand Palatul Buckingham a anunțat ca monarhul va amana unele angajamente pentru a urma un tratame

- Diagnosticarea suveranului britanic cu cancer a facut inconjurul lumii, regele primind mesaje de susținere din partea multor cancelarii, inclusiv din Romania. Presa britanica a relatat pe larg despre acest moment, dar și despre cum a aparut Regele Charles in Londra dupa ce a fost diagnosticat cu cancer.…

- Au aparut primele imagini cu Regele Charles al III-lea, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. Monarhul britanic a ieșit la o plimbare cu Regina Camilla. Iata cum s-a afișat, dar și ce fotografii au aparut cu el!

- Regele Charles a fost internat recent in spital pentru o afecțiune cu care se confrunta la prostata, insa medicii au descoperit o boala mult mai cumplita. Anunțul facut de oficialii de la Palatul Buckingham, in randurile urmatoare. Regele Charles al III-lea, diagnosticat cu cancer Monarhul in varsta…

- Astazi, Palatul Buckingham a anunțat ca Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu o forma de cancer, dar nu este vorba despre cel de prostata, așa cum s-a speculat, au mai transmis reprezentanții. Nu este primul caz de acest fel in interiorul Familiei Regale a Marii Britanii, asta dupa ce și…

- Conform unui mesaj emis de Palatul Buckingham, Regele Charles a fost diagnosticat cu o forma de cancer. The post DIAGNOSTIC INGRIJORATOR Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu o forma de cancer first appeared on Informatia Zilei .

- Regele Charles al Marii Britanii a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anunțat, luni seara, Palatul Buckingham. Casa Regala britanica a precizat ca nu este vorba de cancer la prostata, dar ca boala a fost descoperita in timpul tratamentului recent pentru prostata marita. The post Regele Charles…