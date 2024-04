Stiri pe aceeasi tema

- Paula Seling, in varsta de 45 de ani, este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Cu o cariera de peste 25 de ani, vedeta a cucerit inimile tuturor cu vocea ei deosebita. Intr-un interviu acordat revistei VIVA!, Paula a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre ea. De asemenea, vedeta…

- Marcela Fota a avut parte de experiențe unice in Bali. Cantareața de muzica populara a mers in insula din Indonezia și marturisește cat de mult i-a placut. Vacanța a ajutat-o sa se relaxeze și sa-și incarce bateriile pentru umartoare perioada aglomerata, de cand vor incepe evenimentele.

- Amna și sotul ei au divortat in 2019, dupa 9 ani de casnicie. Cei doi au impreuna un baiat. Artista a dezvaluit recent cum este viata ei la cinci ani de la divort și ce a ajutat-o sa mearga mai departe. Vedeta a facut recent dezvaluiri tulburatoare despre viața de mama singura. Desparțirea de Cristi…

- Minodora a trecut printr-o transformare fizica radicala. Cantareața a slabit 30 de kilograme, iar acum reușește sa se mențina in forma cu ajutorul unei alimentații echilibrate, insa face și destul de des sport. In anul 2017, Minodora a inceput procesul de slabire. A facut o operație de micșorare a stomacului…

- Loredana Groza (53 de ani) a fost recent in India, alaturi de fiica sa, Elena, unde s-a intalnit cu Iulia Vantur (43 de ani), dar și cu partenerul ei de viața, Salman Khan (58 de ani), cu care este impreuna de mai bine de zece ani, noteaza click.ro. Intr-o postare recenta facuta de artista pe contul…

- Andreea Balan iși iubește nespus fetițele și ar putea face totul pentru ele. Cantareața i-a organizat mezinei o petrecere cu mare staif la mare au participat o mulțime de prieteni de la granidița și s-ai distrat toata ziua. Pe langa bucuria zilei, artista și-a amintit de momentele dificile prin care…

- Minodora a suferit in urma cu mai bine de 10 zile o operație estetica. Cantareața de muzica de petrecere a trecut prin mai multe transformari dupa ce a slabit 40 de kilograme și anunța ca nu se oprește aici, in viitorul apropiat are de gand sa revina in cabinetul medicului estetician pentru alta intervenție.…

- Cu doar cateva zile inainte de premiera Power Couple Romania – La bine si la greu, CRBL si soția lui, Elena, au dezvaluit detalii mai puțin cunoscute din viața lor de familie. Cum iși impart cei doi rolurile atunci cand vine vorba de relația cu fiica lor adolescenta.