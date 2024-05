Federația Naționala a Sindicatelor din Cultura și Presa CULTURMEDIA a anunțat deja ca membrii sai nu vor participa la evenimentul „Noaptea Europeana a Muzeelor" in semn de protest fața de nerezolvarea doleanțelor expuse in discuțiile cu Ministerul Culturii. Discuțiile purtate in ultimele luni au vizat regandirea grilei de salarizare pentru angajații din muzee și biblioteci publice. Source