Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-1, mijlocașul grec Panagiotis Tachtsidis (33 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Adrian Mutu (45 de ani), fostul lui antrenor. Tachtsidis nu crede ca va mai continua la formația din Gruia din sezonul viitor și a avut un discurs dur la adresa fostului antrenor,…

- Fostul antrenor al CFR-ului, Adrian Mutu, i-a pus la zid pe Philip Otele și pe Daniel Birligea, dupa derby-ul cu FCSB (0-1). FCSB a caștigat fara sa straluceasca derby-ul din Gruia cu CFR Cluj (1-0), iar Adrian Mutu n-a avut mila de jucatorii pe care i-a antrenat pana-n 3 aprilie, cand și-a dat demisia…

- Adrian Mutu (45 de ani) a vorbit pentru prima data dupa ce și-a dat demisia de la CFR Cluj. Fostul tehnician al ardelenilor a discutat, printre altele, despre umilința de la Hunedoara, cu Corvinul, din „sferturile” Cupei Romaniei, scor 0-4 și a precizat faptul ca nu mai vrea niciodata sa-l intalneasca…

- Patronul CFR-ului, Ioan Varga, ar fi batut palma cu Dan Petrescu, pe care il așteapta sa revina din Coreea de Sud pentru a prelua echipa.CFR Cluj are acum un antrenor interimar, dupa ce Adrian Mutu și-a dat demisia in urma eșecului din Cupa Romaniei, scor 0-4 cu divizionara secunda Corvinul. Ulterior,…

- Dupa un inceput nereușit in play-off și eliminarea din Cupa Romaniei, Adrian Mutu și-a prezentat demisia din postul de antrenor al echipei CFR Cluj. The post DEMISIE Dupa umilința de la Hunedoara, Mutu și-a dat demisia first appeared on Informatia Zilei .

- Corvinul Hunedoara, echipa de eșalon secund, a eliminat din Cupa Romaniei, marti seara, formatia CFR Cluj, pe care a invins-o cu scorul de 4-0, producand surpriza sferturilor Cupei Romaniei. Lovitura de start a fost data de cunoscutul antrenor Mircea Lucescu, care a urmarit meciul din tribune alaturi…

- Ilie Dumitrescu (55 de ani) crede ca CFR Cluj a ieșit din lupta la titlu dupa pasul fals de la Sf. Gheorghe, 1-1 cu Sepsi OSK. Componentul „Generației de Aur” ii sfatuiește pe clujeni sa se concentreze pe Cupa Romaniei. Vineri seara, in deschiderea etapei de play-off, Sepsi OSK și CFR Cluj au remizat,…

- Adrian Mutu (45 de ani) a luat o masura importanta in vestiarul CFR-ului dupa infrangerea de acasa cu Rapid, scor 0-1. Mijlocașul grec Panagiotis Tachtsidis (32 de ani) a incasat un cartonaș galben in minutul 77 al meciului, deși parasise terenul in minutul 59, cand a fost inlocuit cu Omar El Kaddouri…