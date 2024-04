Stiri pe aceeasi tema

- Patronul CFR-ului, Ioan Varga, a batut palma cu Dan Petrescu și-l așteapta sa revina din Coreea de Sud pentru a prelua echipa. CFR Cluj și-a revenit rapid dupa umilința din Cupa Romaniei, 0-4 cu divizionara secunda Corvinul, servindu-i o corecție severa Rapidului: 4-1! Patronul Ioan Varga s-a ințeles…

- Ioan Varga (52 de ani), patronul lui CFR Cluj, a oferit prima reacție dupa anunțul lui Gigi Becali (65 de ani) de duminica, prin care conducatorul FCSB-ului și-a manifestat interesul pentru transferul lui Philip Otele (24 de ani). Duminica, dupa FCSB - Craiova 2-0, patronul roș-albaștrilor a intrat…

- Inevitabilul s-a produs. Dan Petrescu (56 de ani) nu mai este antrenorul lui Jeonbuk. Coreenii au facut anunțul oficial prin intermediul rețelelor de socializare. Eșecul din ultima etapa i-a fost fatal lui Petrescu. El lasa echipa pe ultimul loc in campionatul Coreei de Sud, cu 3 puncte dupa primele…

- Dupa un inceput nereușit in play-off și eliminarea din Cupa Romaniei, Adrian Mutu și-a prezentat demisia din postul de antrenor al echipei CFR Cluj. The post DEMISIE Dupa umilința de la Hunedoara, Mutu și-a dat demisia first appeared on Informatia Zilei .

- ​CFR Cluj a fost eliminata marți din Cupa Romaniei, dupa ce a pierdut rușinos impotriva celor de la Corvinul Hunedoara, scor 4-0. Meciul a dus la demisia lui Adrian Mutu, care nu a putut suporta rușinea rezultatului din Cupa.

- Patronul clubului CFR Cluj a anunțat ca Adrian Mutu este noul antrenor al echipei, in locul lui Andrea Mandorlini. ”Am vorbit cu Mutu. Ne-am inteles, da. Astea sunt detalii pe care maine le vom stabili (n.red. aspecte legate de contract), dar am stabilit ca el va fi. Detaliile contractuale le discutam…

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenor liber de contract, nu exclude o eventuala colaborare cu Ioan Varga, la CFR Cluj. Adrian Mutu și Ioan Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, au o relație buna. Liber de contract dupa demiterea de la Nefchi Baku, „Briliantul” ar accepta o eventuala provocare venita din Gruia.…