Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Sepsi 2-2, in etapa #6 din play-off-ul Superligii. Roș-albaștrii au ratat șansa sa ia titlul matematic in aceasta runda. Dupa remiza cu Sepsi, FCSB ajuns la 46 de puncte și nu mai poate lua titlul in etapa asta, indiferent de rezultatul meciului Craiova - CFR Cluj (joi, ora 21:45), pentru ca…

- Elias Charalambous e foarte aproape de primul trofeu din cariera de antrenor, performanța pe care e pe cale s-o obțina la cel de-al doilea sau sezon pe banca FCSB. Recent, Gazeta a radiografiat primul an de mandat al cipriotului, concluziile fiind surprinzatoare. Duminica, liderul Superligii merge in…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și CFR Cluj au remizat vineri in primul meci al etapei a doua a play off-ului Superligii la fotbal. La capatul unui meci cu multe faze de poarta, scorul final a fost 1-1. Ambele goluri au fost marcate in prima repriza.

- Fostul fundas dreapta al Craiovei Maxima, Nicolae Negrila, a vorbit joi, in exclusivitate pentru GdS Sport , despre prima batalie a Stiintei din acest play-off. „Negoro“ considera ca Universitatea Craiova se afla intr-o crestere de forma si ca poate castiga partida cu CFR Cluj, programata sambata, de…

- Am aflat și ultimele doua formații calificate in play-off-ul Superligii dupa marea batalie din ultima runda a sezonului regulat. Farul și Sepsi se alatura celor 4 echipe care scapasera de emoții: FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova. E clar: vom avea in play-off exact cele 6 formații care…

- Alexandru Barbu ii va avea ca invitați astazi pe Andreea Visu, jurnalist GSP și pe Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Cei trei vor analiza situația din Superliga și nu numai. Avansul FCSB-ului in varful Superligii s-a diminuat la 7 puncte, Rapid vine vertiginos din spate, Dinamo bifeaza…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0. Dupa etapa 25 din Liga 1, roș-albaștrii pastreaza distanța de 9 puncte fața de locul 2. Rapid a facut „rocada” poziției secunde, in clasament, cu CFR Cluj dupa derby-ul caștigat la limita in Gruia, scor final 0-1, și așteapta pasul greșit al rivalei. Roș-albaștrii…

- Formația olteana a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1, pe Sepsi OSK Sf.Gheorghe, intr-un meci din etapa cu numarul 24 a Superligii de fotbal. Covasnenii au deschis scorul, in minutul 33, prin croatul Gabriel Debeljuh, insa Craiova a revenit pe finalul primei reprize și a egalat in minutul…