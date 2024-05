Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 6 mai (a doua zi de Paști), de la ora 16.00, la Caminul Cultural din in comuna Satulung, se va desfașura evenimentul „Danț la șura”. „Danț la șura” este un stravechi obicei care incepe sa reinvie și in comuna Satulung. In lumea satului tradițional, danțul la șura reprezenta un important eveniment…

- Doi tineri de 25 si 26 de ani din Ucraina au fost recuperati, marti seara, din Muntii Maramuresului, de catre salvamontisti, dupa ce au alertat autoritatile spunand ca sunt extenuati si in hipotermie. Un localnic i-a ajutat sa coboare pana s-au intalnit cu salvamontistii, cei doi fiind transportati…

- Autoritatile buzoiene au depistat un focar de pesta porcina in mai multe gospodarii din comuna Zarnesti. Astfel, la nivelul localitatii, miscarea si comercializarea porcinelor si a altor specii de animale, inclusiv a mieilor, nu este permisa decat cu acordul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta…

- CRONICA…Weekend nebun in politica vasluiana. Apropierea alegerilor și a datelor limita pentru listele de la locale a transformat micuța lume politica din județ intr-un furnicar. Cei aflați la putere fac transferuri pe banda rulanta din PNL la PSD, inutile, daca ne gandim ca cele doua partide au liste…

- O serie de banci occidentale au inceput sa faca lobby fata de propunerile UE vizand redistribuirea profiturilor de miliarde de euro generate de activele rusesti inghetate, de teama ca asta ar putea duce la litigii costisitoare, au declarat pentru Reuters mai multe surse din industria bancara. Dupa…

- Prima dintre acestea se activeaza chiar de maine, cand intra in vigoare legea care intezice vanzarea bauturilor energizante minorilor. Noile prevederi vizeaza bauturile care contin combinatii de carbohidrati, vitamine, minerale, cofeina si alti compusi cu efect de stimulare a sistemului nervos. Pentru…

- Fermierii cehi au proiectat o acțiune de protest joi, aruncand gunoi de grajd in fața cladirilor guvernamentale din Praga și blocand strazile cu tractoarele lor, revendicand din nou mai mult sprijin din partea statului, reducerea birocrației și stoparea importurilor ieftine in Uniunea Europeana. In…

- Haos la Bruxelles, unde fermierii au spart cu tractoarele barajul poliției. Aceștia au blocat centrul orașului cu zeci de tractoare și au dat foc la cauciucuri si baloti de paie. Fortele de ordine au intervenit cu tunuri cu apa, la mica distanta de locul unde s-au reunit ministrii Agriculturii din UE.…