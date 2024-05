Stiri pe aceeasi tema

- Cloudul Guvernamental Dedicat se afla in achiziție publica, a anunțat ministrul Bogdan Ivan. Acesta a completat ca valoarea lui se ridica la aproape 80 milioane euro și va aduce in Romania cele mai eficiente și inovative tehnologii disponibile in lume! „Am publicat in SEAP și in Jurnalul Uniunii Europene…

- Dupa consultarile care au avut loc in data de 2 aprilie la Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, in prezența liderului de sindicat, a ministrului și reprezentanților din consiliul de administrație al companiei, s-a ajuns la un numitor comun, fiind semnat contractul colectiv de munca, document…

- In aceasta dimineata se va anunta daca greva generala de la Posta continua sau inceteaza, a anuntat aseara Blocul National Sindical. Conducerea Companiei Nationale Posta Romana si Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii propun o crestere salariala in doua transe, care in toamna ar duce la o…

- Liderii sindicali ai Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) se afla in sedinta pentru a analiza propunerea facuta de managementul Postei Romane si Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, iar marti dimineata va fi comunicata decizia cu privire la continuarea sau oprirea grevei…

- „Gata cu timpul pierdut pe la ghișee sau pe internet in cautarea contactelor pentru instituțiile statului!”, a transmis ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. La propunerea Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii si a Secretariatului General al Guvernului – a fost aprobata operaționalizarea…

- In ședința de guvernde vineri, a fost aprobata noua structura a Ministerul Familiei și Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. The post REORGANIZAREA MINISTERELOR Bogdan Ivan: S-au redus cu aproape 25% funcțiile de conducere first appeared on Informatia Zilei .

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de guvern, continuarea reorganizarii administratiei centrale cu inca doua ministere - Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse. El a adaugat ca la jumatatea anului toate…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de guvern, continuarea reorganizarii administratiei centrale cu inca doua ministere – Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse. El a adaugat ca la jumatatea anului toate…