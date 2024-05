In luna iunie, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) din București lanseaza o inițiativa importanta: o campanie gratuita de sterilizare pentru caini și pisici. Prin intermediul unei clinici veterinare mobile, ASPA iși propune sa ajunga in sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei, oferind servicii esențiale pentru controlul populației de animale și promovarea […] The post Campanie gratuita de sterilizare pentru caini și pisici in București: ASPA face un pas esențial pentru gestionarea populației de animale appeared first on Puterea.ro .