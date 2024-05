Apele au pătruns masiv în Salina Praid Avand in vedere fenomenul de patrundere in Salina Praid a apei provenite din albia paraului Corund, care se manifesta incepand din data de 18 aprilie 2024 și luand in considerare consecințele majore pe care le-ar putea avea patrunderea masiva a apei in galeriile minei, Apele Romane Mureș au luat masuri pentru punerea in siguranța a obiectivului.Soluțiile aplicate au luat in considerare menținerea… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Industrial de la Campu Frumos, construit cu fonduri europene in locul unui fost IAS aflat la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe, este ocupat in proportie de 66%, iar autoritatile locale au inceput demersurile pentru extinderea suprafetei acestuia. Administratorul Sepsi Park, Petroczki Gheza-Iosif,…

- Cabinetul My Happy Family din Sighișoara, situat pe strada Plopilor, numarul 2A, organizeaza miercuri, 10 aprilie, o intalnire a grupului de suport in alaptare, in prezența Adinei Iancu, moașa și consultant in alaptare IBCLC. „Daca ești mamica și alaptezi sau te pregatești de venirea pe lumea a copilașului…

- Corona Brașov a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu 4-0, pe Ferencvaros Budapesta, in cel de-al doilea meci din finala Erste Liga la hochei pe gheața. Brașovenii, care se impusesera și vineri in prima partida cu 5-3, conduc cu 2-0 la general. Jocurile 3 și 4 vor avea loc la Brașov in 9 și 10 […]…

- A inceput votul final, in concursul de bugetare participativa din acest an, a anunțat joi, 4 aprilie, Alexandru Gyorgy, viceprimarul liberal al municipiului Targu Mureș.Potrivit acestuia, 30 de proiecte declarate eligibile de Comisia de analiza tehnica și juridica și votate apoi de targumureșeni au…

- Prof. dr. Benedek Imre ofera 1000 de euro pentru cei care ii gasesc cainele viu sau mort, ori ii dau o informație credibila unde sa il gaseasca. Cațelul s-a pierdut in zona Platoul Cornești, este rasa Schnauzer Pitic de culoarea maronie, la gat are o zgarda roșie, raspunde la numele Lotti. Cainele este…

- Joi, 4 aprilie, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Steaua București, joc din cadrul etapei a 21-a din Liga Zimbrilor. Baimarenii s-au impus clar, cu 32-27, iar cu cinci etape inainte de final au opt puncte mai mult decat Potaissa Turda. Avand in vedere…

- Cu cateva minute inainte de ora 19:00 Casa de Cultura a Tineretului Mihai Eminescu era plina ochi, aranjata frumos cu stegulețe, roll-up-uri, un mic stand de carți și un alt mic stand de biblii, scena amenajata cu toate detaliile tehnice specifice: panou LED de mari dimensiuni, semicerc de scaune pe…

- CNAIR a suspendat marți, 2 aprilie 2024 licitația pentru proiectarea preliminara a Drumului Expres Cluj Napoca-Dej exact in ziua depunerii ofertelor, informeaza Economedia. Licitația pentru studiul de fezabilitate a fost suspendata ca urmare a solicitarilor de clarificare pe care le-au transmis firmele…