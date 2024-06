Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii continua lucrarile pentru a opri infiltrarea apelor paraului Corund in subteranul Salinei Praid, iar in ultimele trei zile s-a intervenit zi si noapte. Paraul a fost deviat, iar albia a fost inchisa pentru a se evita patrunderea apei pe sectorul afectat, potrivit news.ro

- ”Coeficientul de umplere in principalele 40 de lacuri este astazi de 70% cu 10% mai putin fata de aceeasi perioada a anului trecut. Volumul de apa este la aceasta ora de 3 miliarde de metri cubi fata de 3,5 miliarde de metri cubi de apa cat era in martie 2023”, anunta, luni, Apele Romane. Institutia…

- Veste buna pentru șoferi! Duminica, 31 martie 2024, se reia circulația pe Podul Grant, sensul de mers spre Strada Turda. ”De duminica se va putea circula din nou pe Podul Grant din capitala, pe firul Crangasi-Turda.Va fi reluata si circulatia tramvaielor de pe linia 41, pe ambele sensuri, fara macaz.Lucrarile…

- ” Tehnica de toaletare a arborilor folosita in premiera pe str. Otelarilor din Sibiu! In termeni de specialitate de numeste «pollarding». Practic, presupune o interventie mai accentuata in coroana arborelui, cu taieri care vor da o anumita forma acesteia – in cazul de fata se va adopta o forma dreptunghiulara”,…