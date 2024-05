Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala a Sarii a decis sistarea activitatii de productie si de vizitare in Salina Praid, in vederea protejarii si a sigurantei personalului si vizitatorilor. Masura va ramane in vigoare pana la rezolvarea situatiei create de infiltratiile recente la Salina Praid, a anunțat Ministerul Economiei,…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat ca Societatea Nationala a Sarii a decis sistarea activitatii de productie si de vizitare in Salina Praid , in vederea protejarii si a sigurantei personalului si vizitatorilor, pana la rezolvarea situatiei create de infiltratiile recente.…

- Salina Praid isi sisteaza temporar activitatea, atat de extractie, cat si de vizitare, dupa aparitia unor infiltrații in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada, relateaza News.ro.Societatea Nationala a Sarii S.A a decis sistarea activitatii de productie si de vizitare in Salina Praid, informeaza…

- Salina Praid, un important obiectiv turistic al Romaniei,este inundata de ape de inflitrație din paraul Corund. Patrunderea masiva a apei in galeriile minei poate avea consecințe majore, scriu Apele Romane Mureș, autoritatea care se ocupa de gasirea de soluții pentru situație. VIDEO UPDATE: Societatea…

- Avand in vedere fenomenul de patrundere in Salina Praid a apei provenite din albia paraului Corund, care se manifesta incepand din data de 18 aprilie 2024 și luand in considerare consecințele majore pe care le-ar putea avea patrunderea masiva a apei in galeriile minei, Apele Romane Mureș au luat masuri…

- „Bucurestiul a ajuns orasul in care orice pala de vant da peste cap totul si aduce haosul. Si asta din cauza lentorii si lipsei de eficienta a primarului general, care nu a autorizat toaletarea arborilor sau indepartarea copacilor uscati. Dar si a dezinteresului total fata de reabilitarea cladirilor…

- Un avion al companiei Wizz Air care zbura din orașul german Memmingen catre orașul georgian Kutaisi a aterizat de urgența in Romania. Motivul aterizarii a fost un conflict intre pasageri in timpul zborului, care s-a transformat intr-o bataie fizica. Sursele publicației spun ca a avut loc un conflict…

- Intr-o inițiativa inedita, polițiștii din Bacau au facut echipa cu Societatea Naționala a Sarii S.A. – Sucursala Salina Targu-Ocna pentru a desfașura activitați de prevenire in Salina Targu-Ocna. Cu un accent deosebit pe siguranța copiilor și prevenirea comportamentelor delincvente, aceasta colaborare…