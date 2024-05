Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor din SUA a votat in favoarea unui proiect de lege menit sa-l forteze pe presedintele Joe Biden sa reia livrarile de arme catre Israel, care a fost intrerupt, relateaza DPA. Textul a fost adoptat joi cu 208 voturi republicane si 16 voturi din partea democratilor lui Biden, dar…

- Fostul presedinte american Donald Trump, din nou candidat la Casa Alba, a dat sambata asigurari ca fosta sa rivala republicana Nikki Haley nu se numara printre persoanele pe care el le ia in considerare pentru functia de vicepresedinte, relateaza AFP. Haley, fosta guvernatoare a statului american Carolina…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a oprit saptamana trecuta un transport de arme catre Israel, in opozitie fata de aparentele demersuri ale israelienilor de a invada orasul Rafah, din sudul Fasiei Gaza, a declarat marti un inalt oficial al administratiei, transmite Reuters, citat de News.ro.Biden…

- Fortele armate ale Israelului au inceput sa evacueze civilii palestinieni din Rafah inainte de un asalt iminent asupra orasului din sudul Fasiei Gaza, de la granita cu Egiptul. 1,5 milioane de palestinieni traiesc in acea regiune! Evacueaza oamenii de la cartierele periferice Acțiunile se concentreaza…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut duminica Statelor Unite sa impiedice o invazie israeliana in orasul Rafah, din sudul Fasiei Gaza, transmit AFP si Reuters. ”Facem apel la Statele Unite sa ii ceara Israelului sa puna capat operatiunii de la Rafah, intrucat SUA sunt singura tara capabila…

- Presedintele palestinian, Mahmoud Abbas, le-a cerut duminica Statelor Unite sa impiedice o invazie israeliana in orasul Rafah, din sudul Fasiei Gaza, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Gruparea islamista Hamas a afirmat marti, 9 aprilie, ca propunerile Israelului privind incheierea unui armistițiu in razboiul din Fașia Gaza nu indeplinesc niciuna din cererile factiunilor palestiniene, dar a precizat ca acestea vor fi examinate "cu intransigenta" si li se va comunica mediatorilor raspunsul,…

- Casa Alba a anuntat ca oficialii israelieni, care au discutat luni virtual cu omologii americani,"au convenit sa ia in considerare" preocuparile americane cu privire la ofensiva planificata a Israelului asupra Rafah, in sudul Gazei, transmite marti AFP, citat de AGERPRES. In timpul discutiilor "constructive",…