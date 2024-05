Societatea Nationala a Sarii a decis sistarea activitatii de productie si de vizitare in Salina Praid, in vederea protejarii si a sigurantei personalului si vizitatorilor. Masura va ramane in vigoare pana la rezolvarea situatiei create de infiltratiile recente la Salina Praid, a anunțat Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT). Pe fondul precipitatiilor abundente din perioada […] The post Salina Praid – inchisa temporar din cauza ploilor abundente appeared first on Puterea.ro .