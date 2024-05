Universitatea Craiova a facut publice datele de pregatire ale noului sezon competitional. Daca anul trecut au ales un cantonament in Bulgaria, de data aceasta lucrurile vor sta altfel. Alb-albastrii vor efectua stagiul de vara in Austria, la Neustift Im Stubaital, locatie in care au fost cazati in mai multe randuri si care ofera conditii de cazare si de antrenament mult mai bune decat vecinii de la Sud de Dunare. In plus, in regiunea Tirol vor fi cantonate in acea perioada mult mai multe echipe importante, astfel ca si amicalele vor fi mai tari si astfel se poate spera si la o participare cu rezultate…