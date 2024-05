MApN cumpără zeci de mii de tone de motorină pentru uz militar MApN, prin UM 02574, a scos la licitație in SICAP un contract – cadru de 263 milioane lei pentru achiziția a pana la 40.000 de tone de motorina „pentru uz militar”. Motorina va fi livrata in doi ani, conform indicațiilor achizitorului, la mai multe unitați militare din țara, dupa cum urmeaza: București (B), Bascov (AG), Cotești (VN), , Constanța (CT), Sebeș (AB), Pitești (AG), Targu Mureș (MS), Buzau (BZ), Bacau (BC), Mangalia (CT), Vladeni (IS), Rașnov (BV), Oradea (BH), Tg. Carbunești (GJ), Boboc (BZ) și Cristian (BV). “Obiectivul general il reprezinta achiziția, transportul si livrarea la sediul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

