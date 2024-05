Accident de muncă pe șantierul spitalului de mari arși din Timișoara Un muncitor a fost ranit in urma unui accident petrecut in aceasta dimineața pe șantierul Centrului pentru Mari Arși care se construiește in zona Spitalului Județean din Timișoara. „La data de 29 mai, in jurul orei 09:21, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana ar fi suferit […] Articolul Accident de munca pe șantierul spitalului de mari arși din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

