- Și tu ești bunic sau parinte? Atunci trebuie sa ne intrebam sincer: De ce ne mai trimitem copiii la școala? De ca sa mai faca un liceu, o facultate? De ce sa iși mai piarda nopțile invațand sau sa mai treaca prin stresul examenelor? De ce ne mințim copiii ca trebuie sa invețe, daca o data la patru ani,…

- Cand am intrat in politica, aveam mainile batucite de munca-n privat. Lucrez de la 16 ani, alaturi de parinți, mai apoi de soție, de copii și de angajații pe care ii consideram parte din familie. Am construit, de la zero, cu multa sudoare și sacrificii, afaceri de succes. Am aratat ca se poate și ca…

- Știm cu toți ce important este ca un oraș sa aiba zone de relaxare. Locuri in care bunici, parinți și copii sa poata petrece, impreuna, timp de calitate. E unul dintre capitolele la care municipiul nostru este mai mult repetent decat restant. Iar vinovații nu trebuie cautați prea mult, fiindca e limpede…

- Sunt Calin Matieș, candidatul AUR la Primaria Alba Iulia și va spun, cu mana pe inima, ca eu nu imi pot parca mașina pe promisiuni. Am nevoie, ca mii și mii dintre dumneavostra, de locuri de parcare. Aud, de ani intregi, de aceasta problema. Ce nu vad, sunt rezultatele, ca de povești suntem satui. Rand…

- Indiferent de culoarea sau crezul politic al fiecaruia dintre noi, toți ne-am convins de un singur lucru: SUFERIM CU TOȚII cand lucrurile sunt facute fara cap, negandite și prost dirijate. Actualul primar are mai multe zile de deplasari in afara țarii decat vechiul primar in toate mandatele lui. Rezultate??…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca, in foarte multe cartiere, albaiulienii traiesc inglodați in noroaie și circula din groapa-n groapa. Asta, desi platesc aceleași taxe cu cei care beneficiaza de condiții mai bune. E corect? Normal ca nu! Ne laudam cu diplome și premii acordate orașului, cu noțiunea…

- In seara zilei de 21 martie 2024, in jurul orei 21.00, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia, in timp ce desfașurau activitați de patrulare, pe strada Anghel Saligny din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 ani, din Alba Iulia. In urma verificarilor efectuate,…