- Mai multe containere anti-urs, produse si testate in Slovacia, vor fi amplasate in statiunea Baile Tusnad, acestea fiind achizitionate in cadrul unui proiect-pilot care se deruleaza in localitate si care a fost initiat de WWF Romania. Primarul orasului Baile Tusnad, Butyka Zsolt, a anuntat pe Facebook…

- Lungmetrajul ,,Marele jaf al tramvaiului", semnat de regizorul sarb Slobodan Sijan, productie cu participare romaneasca, are premiera sambata, la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret ,,Jean Constantin" din Constanta. Publicul amator de film este invitat sambata, 13 aprilie, ora 20:00, la…

- Muzeul Județean Mureș – Secția de Științele Naturii va prezinta o noua expoziție temporara in cladirea principala. Expoziția ULTIMII DINOZAURI DIN TRANSILVANIA este itinerata pentru o perioada de aproximativ 7 luni, in premiera pentru Targu Mureș. Vernisajul expoziției va avea loc joi, 18 aprilie 2024,…

- Antreprenorul Sergiu Zereș a inițiat, in premiera la Targu Mureș, un proiect de recunoaștere a contribuției femeilor din comunitate și promovarea lor ca modele de inspirație, prin crearea unei platforme „pentru imbrațișarea experiențelor lor și stimularea implicarii societații in acțiuni de voluntariat…

- Vineri a avut loc la Tarnaveni evenimentul "RAM pentru Excelența", organizat de Asociația Amiciția prin grupul RAM. Evenimentul s-a desfașurat la Casa de Cultura "Mihai Eminescu" din Tarnaveni. Iata lista celor premiați: Eduard Moldovan – Premiul III la faza naționala a Olimpiadei de Tehnologia Informației…

- In aceasta seara, artistul, Deți Iuga a incantat inimile maramureșenilor cu lansarea pricesnei, „Cu crucea in spate am trecut și acum”. Lansarea avut loc cu prilejul intrarii in Postului Paștelui. Cantarea bisericeasca transmite mesaje puternice despre credința și lupta umana, reconfirmand legatura…

- 63 de elevi suceveni cu rezultate bune la invațatura, provenind din centre sociale, au mers intr-o excursie in județul Sibiu, excursie organizata de Asociația „EduMax" (Centru de Dezvoltare Personala și Profesionala) și Asociația „Euroactiv". Organizatorii au fost ...

- "Revolutia" adusa de declaratia unica obliga, in premiera, oamenii cu venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau cu venituri in baza contractelor de activitate sportiva, cel putin egale cu 12 salarii minime pe an, obtinute de la un singur platitor de venit, pentru care obligatia de a retine…