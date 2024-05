Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de judecata al Secției Civile din cadrul Tribunalului Mureș a respins vineri, 3 mai, o contestație formulata de catre Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) impotriva candidaturii lui Mathe Zsolt Peter, candidat independent pentru funcția de președinte al Consiliului Județean…

- Reducerea normei orare zilnice de lucru sta la originea semnificației zilei de 1 mai, de sarbatoare internaționala a lucratorilor. In anul 1872, circa 100 de mii de lucratori din New York, majoritatea din industria construcțiilor, au demonstrat, cerand reducerea timpului de lucru la 8 ore. Dar ziua…

- Compania Aquaserv a organizat joi, 11 aprilie, o conferința de presa pentru a discuta despre cel mai nou proiect, realizat prin fonduri nerambursabile, cu titlul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera". Managerul de Operațiuni Tratare Ape al companiei, alaturi de managerul proiectului, au discutat…

- Micii comercianți au propus realizarea acestui sondaj, in condițiile in care i-ar avantaja ca in weekend marile magazine sa se inchida sau sa aiba programe reduse, pentru ca oamenii sa se indrepte și catre magazinele de proximitate. Din studiul derulat luna trecuta reiese ca persoanele cu varste peste…

- Instituțiile UE au ajuns in 20 martie la un acord privind clauzele de siguranța pentru importurile de grane si de alte produse din Ucraina. Regimul actual de import scutit de taxe se prelungește pana in iunie 2025, dar el va putea fi restricționat sau chiar oprit in caz de perturbari ale pieței, fie…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat vineri, 15 martie 2024, apelul de proiecte destinat eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze la blocurile din regiunea Sud-Muntenia.…

- Parlamentul European a adoptat un text care favorizeaza circulația vehiculelor grele non-standard in țarile in care opereaza deja. Acești monștri pot cantari pana la 60 de tone și pot ajunge la o lungime de 20, 25 sau chiar 32 de metri – fața de 40 de tone și 18,75 de metri, conform standardelor uzuale.…

- Camera Deputaților a aprobat marți, proiectul de lege care faciliteaza inmatricularea vehiculelor prin intermediul unei aplicații administrate de catre Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Propunerea urmeaza sa fie trimisa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare…