Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (59 de ani) și Basarab Panduru (53 de ani) au ironizat jocul echipei naționale, care a remizat cu Liechtenstein, locul 202. A fost ultima partida de verificare inainte de Campionatul European din Germania, acolo unde Romania se afla in grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. MM…

- Phoenix Media și Gazeta Sporturilor aduc cele mai importante știri din sport, intr-un format fresh, clar și dinamic in punctele focale din orașele din Romania.Phoenix Media este lider in piața de DOOH (digital out of home) și singura companie de outdoor din Romania care furnizeaza clienților sai date…

- Naser Aliji (30 de ani), fundașul lui Voluntari, echipa retrogradata direct din Superliga, a fost convocat surprinzator de selecționerul Sylvinho la Euro 2024! Albanezul cu 13 meciuri la naționala nu a mai jucat de peste 5 ani, fiind rezerva nefolosita la ultimele amicale, cu Chile și cu Suedia. In…

- DORIT… Campionatul European din Germania se apropie, iar selecționerul Edi Iordanescu, fost fotbalist și antrenor la FC Vaslui, trebuie sa aleaga cel mai bun lot cu care Romania sa se prezinte la Euro. Louis Munteanu a avut un nou sezon bun in Superliga, cu 12 goluri marcate și 5 pase de gol, și tot…

- ​Romania va fi prezenta la Campionatul European din Germania dupa o campanie de calificare de excepție, iar UEFA a publicat luni și lista arbitrilor care vor lua partea la cel mai important eveniment sportiv al anului 2024.

- Runar Sigurjonsson (33 de ani), fostul jucator al lui CFR Cluj și Voluntari, și-a gasit echipa. A fost cel mai bine platit fotbalist din Superliga, insa acum va caștiga un salariu mediocru. Mijlocașul islandez este noul jucator al celor de la Akranes, locul 2 dupa 3 etape din țara natala. A fost platit…

- Cel mai așteptat eveniment fotbalistic al anului, EURO 2024, turneu la care Romania revine dupa 8 ani, nu este doar despre jocul de pe teren, ci și despre conexiunea dintre suporteri și jucatori, despre forța și energia pe care o produc aceștia atunci cand lupta impreuna pentru victorie. Tocmai de aceea,…

- “Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie! In iunie, si tricolorii si romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a scirs Ciolacuu pe Facebok.Campionatul European de fotbal va avea loc in perioada 14 iunie – 14 iulie, in Germania. Romania va juca in grupa E, cu…