- Directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, dr. Adrian Marinescu, a vorbit la Antena 3 CNN despre starea critica a celebrului actor Florin Piersic, care a fost transferat la Spitalul Foișor din București. Dr. Marinescu a subliniat c

- Incident șocant in Saptamana Mare, intr-un parc din Braila. Un adolescent in varsta de 17 ani a fost atacat cu maceta. Victima a ajuns, de urgența, la spital, și a fost supusa unei intervenții chirurgicale.

- Incident grav ieri dupa-amiaza in Parcul Regina Maria Maria din Baia Mare. O fetița in varsta de patru ani care se juca cu alti copii in apropierea lacului cu pesti a fost lovita de un adolescent in varsta de 17 ani care cobora in viteza de pe deal. Minora ajuns la Spitalul Județean de Urgența din Baia…

- Aproape 1100 de voluntari din judetele Covasna si Harghita au participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la o actiune de ecologizare a raului Olt, organizata de Fundatia Comunitara Covasna in cadrul campaniei „Cu apele curate”. Directorul executiv al fundatiei, Bereczki Kinga, a declarat luni ca la…

- Accident grav, duminica, in județul Timiș. La data de 14.04.2024, in jurul orei 05:34, un tanar in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe DN 59 in localitatea Șag, dinspre localitatea Jebel spre municipiul Timișoara, iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu un autotren, condus de un…

- Arhiepiscopul Tomisului vrea sa obțina 158.000 de lei de la Universitatea Ovidius din Constanța, cea care a refuzat sa-i prelungeasca contractul de cadru didactic, dupa varsta de pensionare. IPS Teodosie susține ca refuzul i-a afectat reputația și numele, informeaza Antena3 CNN. IPS Teodosie a fost,…

- UPDATE Vin primele vești despre starea victimelor accidentului. ,,La U.P.U.-SMURD au fost transportate 4 victime, doua femei, in varsta de 57, respectiv 60 de ani, și doi barbați, in varsta de 32, respectiv 34 de ani. Toate cele 4 victime au suferit policontuzii prin accident rutier. Sunt stabile la…

- Ministrul Marcel Bolos a dat de inteles, intr-un interviu acordat in exclusivitate Antena 3 CNN, ca daca masurile luate pana acum nu vor functiona, austeritatea bate din nou la usa si are mai multe scenarii pe masa.