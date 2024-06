Stiri pe aceeasi tema

- Trei raniți in timpul exploziei produsa vineri la magazinul Dedeman de la Botosani, doi aflati la Spitalul Floreasca din Capitala și unul la Spitalul Clinic Județean de Urgența Sfantul Spiridon din Iași, sunt in stare grava.

- ”Pacientii internati in cursul zilei de 7.06.2024 in cadrul Centrului pentru Arsi - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, singura structura sanitara de acest tip din tara, cu arsuri prin flacara rezultate in urma unui accident colectiv - au traumatism prin explozie, pe o suprafata de 20-25%”, au transmis,…

- Explozia puternica s-ar fi produs la o centrala pe gaz montata in zona birourilor angajaților. Martorii spun ca in momentul deflagrației, in magazin se aflau mai mulți clienți, iar peste 100 dintre ei au reușit sa se salveze singuri.In scurt timp a fost demarat planul roșu de intervenție. Pompierii…

- Primele imagini care surprind momentul exploziei produse vineri, 7 iunie, la magazinul Dedeman din orașul Botoșani au fost suprinse de o camera de supraveghere din zona și publicate de Antena3.In imaginile publicate de Antena3, se observa o flacara care e urmata, intr-o fracțiune de secunda, de o explozie.Explozia…

- Explozia produsa vineri, 7 iunie, la magazinul Dedeman din orașul Botoșani s-a soldat cu cel puțin 13 raniți. Patru pacienți se afla in stare grava, doi dintre acestia fiind intubati, a anunțat Ministerul Sanatații.Potrivit autoritaților, victimele sunt 10 barbati si trei femei, cu varste cuprinse intre…

