Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 21 de oameni au murit in urma unui atac de marți asupra unei tabere de corturi de la vest de orașul Rafah, spun autoritațile sanitare din Fașia Gaza. Israelul, in schimb, afirma ca nu a lovit zona umanitara, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Potrivit serviciilor de urgența din Gaza,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat intr-un discurs susținut luni, 27 mai, in Knesset ca atacul aerian soldat cu 45 de morți intr-o tabara de refugiati din Rafah, in sudul Fasiei Gaza, este un „incident tragic”, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.„Pentru noi, (moartea - n.r.) oricarei…

- Armata israeliana a anuntat ca cinci soldati ai sai au fost ucisi de tirurile propriilor tancuri israeliene in nordul Fasiei Gaza, intr-unul dintre cele mai mortale incidente de acest gen de la inceputul razboiului impotriva Hamas, in octombrie, relateaza BBC.O ancheta initiala a constatat ca doua tancuri…

- Șeful Statului Major al Forțelor de Aparare Israeliene (IDF), Herzi Halevi, și-a asumat responsabilitatea pentru eșecul armatei de a apara civilii de atacul Hamas din 7 octombrie, intr-un discurs susținut duminica seara, de Ziua Memoriei, relateaza CNN și The Times of Israel.„In calitate de comandant…

- Israelul a cerut locuitorilor din mai multe zone din Rafah, in Fasia Gaza, sa plece si sa se indrepte spre „zona umanitara extinsa”, in timp ce se pregateste sa isi intensifice operatiunea militara in extremitatea sudica a Fasiei Gaza, la granita cu Egiptul, relateaza SkyNews, citat de News.ro.In ciuda…

- Oameni care locuiesc in tabara de refugiati Al-Maghazi din Fașia Gaza au declarat pentru CNN ca au auzit o explozie in zona marți dupa-amiaza. Cel puțin 13 persoane au murit, printre care șapte copii, și peste 25 au fost ranite, au anunțat oficialii Spitalului Martirilor Al-Aqsa, relateaza News.ro.Va…

- O lovitura aeriana israeliana in Fașia Gaza a ucis trei fii ai șefului politrucilor Hamas, Ismail Haniyeh. Forțele de aparare israeliene au confirmat aceasta informație. Haniyeh a declarat pentru Al Jazeera TV intr-un interviu telefonic ca fiii sai au ramas in Fașia Gaza in timpul razboiului și ca iși…

- Israelul verifica luni daca l-a ucis pe adjunctul liderului militar al Hamas intr-un raid aerian in Gaza, au declarat Fortele de Aparare Israeliene (IDF), in timp ce perspectivele unei incetari a focului care sa coincida cu luna sfanta musulmana a Ramadanului se estompeaza, transmite Reuters, citat…