Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție din Republica Moldova și Parchetul Național Financiar Francez (PNF) au anunțat marți o operațiune comuna internaționala, cu asistența Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA, in cazul unor tentative de „mituire” a unor „funcționari publici” pentru ștergerea unor notificari…

- Procuratura Anticorupție (PA) a efectuat in aceasta dimineața multiple percheziții in cadrul unei anchete comune intre Republica Moldova și Franța, cu asistența Biroului Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite ale Americii (SUA), ce investigheaza o presupusa schema de corupție, noteaza Noi.md.…

- Statele Unite ale Americii vor sa ajute Republica Moldova in contracararea atacurilor cibernetice prin sprijinirea unei noi academii și prin consolidarea sectorului particular care va promova noi talente și noi abilitați in sectorul judiciar. Declarația aparține secretarului de stat american, Antony…

- Președinta Maia Sandu și secretarul de stat american, Antony Blinken, au susținut o conferința de presa. Oficialul american a declarat ca SUA dorește sa lucreze cu Republica Moldova pentru a asigura dezvoltarea economica și inclusiv, securitatea energetica și va sprijini financiar țara noastra. La randul…

- Christine Wilson, o femeie din Attleborough, Massachusetts, este norocoasa detinatoare a biletului care a castigat premiul cel mare pentru a doua oara in decurs de zece saptamani la Loteria de stat din Massachusetts, SUA, informeaza SkyNews, citata de News.ro.Femeia a castigat cel mai recent premiu…

- Luis Lazarus, realizator tv și membru al partidului SOS Romania, deține bijuterii, obiecte de cult și ceasuri evaluate la 26.000 de euro. Anul trecut, a vandut terenuri cu 35.000 de euro. Are aproape 45.000 de euro in conturi și criptomonede evaluate la circa 31.000 de dolari. Realizator al unor emisiuni…

- Statele Unite ale Americii (SUA) și țarile din Uniunea Europeana (UE) pregatesc noi sancțiuni pentru cei care incearca sa destabilizeze situația in Republica Moldova. Declarația a fost facuta de șeful diplomației de la Chișinau, Mihai Popșoi, intr-un interviu. Ministrul de Externe a dat asigurari ca…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, și-a depus declarația de avere și interese personale la Agenția Naționala de Integritate (ANI) pentru anul 2023. Potrivit datelor indicate, Dragalin a obținut un salariu lunar de peste 34.000 de lei din funcția de șefa la Procuratura Anticorupție. La…