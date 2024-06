Stiri pe aceeasi tema

- Judetul si municipiul Constanta s au aflat astazi nsub cod portocaliu de averse torentiale, grindina si furtuna. La aceasta ora mai sunt in vigoare avertizari cod galben ce vizeaza mai multe localitati din judetul Constanta. In municipiul Constanta si la Eforie Nord a plouat cu grindina, plaja fiind…

- Meteorologii au emis o atentionare meteo de vreme severa pentru Constanta si Tulcea, azi, 06 iunie 2024. Este vorba despre un Cod portocaliu de ploi si vijelii, valabil in intervalul ora 15:10 16:30. Se vor manifesta averse torentiale care vor acumula peste 35...40 l mp, frecvente descarcari electrice,…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: grindina de dimensiuni medii, frecvente descarcari electrice, vijelie, averse torențiale ce vor depași 30 l/mp. Zone vizate: – Județul Suceava: Broșteni, Malini, Stulpicani, Slatina, Rașca, Valea Moldovei; – Județul…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: vijelie puternica, cu rafale de 70…90 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina, local averse torențiale care vor acumula 35 l/mp. Zone vizate: – Județul Bacau: Sascut, Racaciuni, Cleja, Corbasca, Horgești, Orbeni,…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: vijelie puternica, cu rafale de 70…90 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina, local averse torențiale care vor acumula 25 l/mp. Zone vizate: – Zona de munte a județului Bacau, respectiv zona de munte a localitaților:…

- Localitati din opt judete situate in Muntenia, Dobrogea, Oltenia si Banat sunt vizate de noi avertizari nowcasting Cod galben de ploi abundente si descarcari electrice, emise marti de Administratia Nationala de Meteorologie ANM .Astfel, pana la ora 17:30, se vor semnala averse cantitati de apa, prin…

- AVERTIZARE de FURTUNA in Județul Alba: Precipitații abundente și vant puternic pana la ora 15:00 AVERTIZARE de FURTUNA in Județul Alba: Precipitații abundente și vant puternic pana la ora 15:00 Meteorologii ANM au emis duminica, 5 mai 2024, o atenționare meteo cod galben de furtuna, descarcari electrice,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov avertizeaza asupra faptului ca va fi Cod Portocaliu de vant in București și in Ilfov. De asemenea, la nivelul intregii țari este o in vigoare o avertizare Cod Portocaliu și Cod Galben de vant puternic, dar sunt posibile și furtuni. ”Administrația…