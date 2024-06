Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a anunțat un nou transfer in aceasta vara. Este vorba despre Andrei Artean (30 de ani), mijlocaș care a evoluat ultima oara la Apollon, formație din Cipru. Artean a evoluat in Romania ultima data pentru Farul Constanța, sub comanda lui Gheorghe Hagi. A fost vandut la Apollon in iarna pentru…

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a marturisit ca finul sau, Alex Mitrița, este profund dezamagit ca nu a prins lotul Romaniei pentru Euro 2024. Alex Mitrița, care a inscris 16 goluri și a oferit 13 assisturi in 35 de partide, pare hotarat sa plece din Romania, lucru recunoscut…

- Mamadou Thiam, 29 de ani, este așteptat sa revina in Romania, U Cluj l-a inclus in planurile sale intr-o campanie spectaculoasa de achiziții. Dupa Ovidiu Popescu, proaspat campion cu FCSB, ardelenii il pot readuce pe varful ce a fost dorit și de Gigi Becali in roșu și albastru U Cluj pregatește primul…

- ​Dan Petrescu a revenit cu un succes pe banca celor de la CFR Cluj. Ardelenii s-au impus in derby-ul cu Rapid București, scor 3-2, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 8 a play-off-ului SuperLigii Romaniei.

- Antrenorul Dan Petrescu revine in fotbalul romanesc și, mai mult, spre bucuria fanilor din Cluj la formația din Gruia. Dan Petrescu s-a ințeles cu Ioan Varga, patronul CFR-ului, care a și facut anunțul. Acordul dureaza trei ani și urmeaza sa intre in vigoare chiar de la finalul acestui sezon. Pana atunci,…

- Patronul CFR-ului, Ioan Varga, a batut palma cu Dan Petrescu și-l așteapta sa revina din Coreea de Sud pentru a prelua echipa. CFR Cluj și-a revenit rapid dupa umilința din Cupa Romaniei, 0-4 cu divizionara secunda Corvinul, servindu-i o corecție severa Rapidului: 4-1! Patronul Ioan Varga s-a ințeles…

- Siemens Mobility, lider al soluțiilor inovatoare de transport, și Astra Vagoane Calatori, renumita companie producatoare de vagoane de cale ferata și tramvai, au incheiat un nou acord pentru consolidarea și extinderea colaborarii lor. Astfel, Siemens Mobility va furniza 125 de boghiuri de ultima…

- Revolut, banca digitala cu peste 40 de milioane de clienți la nivel global și mai mult de 3,5 milioane in Romania, devine prima banca de pe plan local care ofera eSIM și una dintre primele la nivel european care integreaza in aplicație aceasta verticala. Revolut eSIM le permite tuturor clienților sa…