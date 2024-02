Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce isi promova noul serial "Feud: Capote vs. The Swans", Moore a afirmat ca "date fiind circumstantele, se simte foarte bine"..In 2022 s-a anuntat ca Willis se va retrage din cariera din cauza unor probleme cognitive. De atunci, el a fost diagnosticat cu dementa frontotemporala (FTD), care este…

- "16 ani cu acest barbat special. Dragostea si adoratia mea pentru el nu fac decat sa creasca" a scris Emma Heming in dreptul unei fotografii in care-l saruta pe obraz pe Willis.Cuplul s-a casatorit in 2009 si au impreuna doua fiice, Mabel si Evelyn.Heming a postat, de asemenea, un mesaj vulnerabil pe…

- Persoanele fizice care nu-și pot justifica veniturile vor plati un impozit de 70% de la 1 iunie 2024, in loc de 16%, cum este in prezent.Aceasta prevedere a fost introdusa prin legea noilor taxe și ramane de vazut cum se va face concret aceasta verificare, daca acea persoana nu este luata in evidențe.…

"16 ani cu acest barbat special. Dragostea si adoratia mea pentru el nu fac decat sa creasca", conform news.ro.Cuplul s-a casatorit…

- Sfarșit tragic pentru o familie din Targoviște. Un barbat in varsta de 45 de ani și fiica sa in varsta de doar 7 ani și-au gasit sfarșitul intr-un accident pe DN 72A. Cei doi mai aveau puțin pana sa ajunga la casa bunicilor. In urma accidentului rutier produs sambata, 02 decembrie a.c., pe raza localitații…

- Asociatiile persoanelor cu dizabilitati se pregatesc de un protest pe 4 decembrie, la Bucuresti. Organizatiile spun ca noua lege a pensiilor ignora complet aceasta categorie de cetateni si ii condamna la o viata de mizerie. Daniela Tontsch, presedintele Consiliului National al Dizabilitatii: Disperarea…

