Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru Marcel Ciolacu este axat doar pe susținerea oricarui neroman cu probleme. Primul ministru Marcel Ciolacu nu vrea sub nicio forma sa asigure egalitatea in drepturi a urmașilor romanilor persecutați etnic in 1940 cu minoritarii. Premierul Ciolacu poate rezolva in 2 zile eliminarea discriminprii…

- Ajutor. Romania a trimis, luni, in Fasia Gaza, un nou transport cu produse alimentare si articole de cazarmament, in valoare de 8,2 milioane de lei, in continuarea acordarii de asistenta umanitara populatiei civile. „Romania continua acordarea de asistenta umanitara populatiei civile din Fasia Gaza.…

- Romania a trimis luni in Fasia Gaza un nou transport umanitar in valoare de 8,2 milioane de lei, alocat din rezerva de stat. Este vorba despre produse alimentare si articole de cazarmament – corturi, saci de dormit si paturi. Decizia a fost luata in cadrul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta,…

- Un nou transport cu produse alimentare si articole de cazarmament a plecat luni din Romania spre Fasia Gaza. Valoarea ajutoarelor acordate, conform unor decizii ale Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, este de 8,2 milioane de lei, informeaza News.ro.

- Romania continua acordarea de asistența umanitara populației civile din Fașia Gaza. In cursul dimineții a fost trimis un nou transport cu produse alimentare și articole de cazarmament – corturi, saci de dormit, paturi etc. – in valoarea totala de 8,2 milioane de lei, puse la dispoziție de Administrația…

- Nr. 5914 martie 2024 Fortele Aeriene Romane transporta ajutoare umanitare catre Regatul Hasemit al Iordaniei O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a decolat joi, 14 martie, din Baza 90 Transport Aerian, cu destinatia Amman, pentru a transporta echipamente si materiale medicale necesare…

- Guvernul a stabilit ca finantarea cheltuielilor ordonatorilor principali de credite aferente organizarii si desfasurarii alegerilor din acest an pentru Parlamentul European, Parlament, Presedintele Romaniei si autoritatile administratiei publice locale se va asigura din Fondul de rezerva bugetara la…

- Guvernul a aprobat, joi, programul Creditul Fermierului cu ROBOR achitat de stat, precum și achitarea a 50% din valoarea facturilor pentru energia electrica folosita in irigarea culturilor agricole, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Ministrul Florin Barbu spune ca programul Creditul Fermierului…