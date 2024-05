Stiri pe aceeasi tema

- Comentatorul sportiv de la Radio Romania Actualitati, Octavian Vintila a murit, vineri, la varsta de 86 de ani. El a fost unul din cei mai apreciati comentatori de radio, mai ales la Jocurile Olimpice.

- Aranjamentele sunt aproape finalizate și sunt pregatite pentru a fi admirate. Sunt la Pitești, alaturi de echipa de profesioniști Salpitflor Green SA, floriști din toata țara, campioni la Cupa Romaniei de Arta Florala. Show-uri și construcții florale create de: Ada Moșneanu – Sibiu Adrian Popescu –…

- Centrul Multifuncțional Bastion gazduiește incepand de miercuri, 17 aprilie, expoziția „Intalnirea cu Ingerul”, semnata de Mihai Teodor Olteanu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați pictori contemporani timișoreni, care va avea vernisajul la ora 18:0. Alaturi de cele aproximativ 40 de tablouri…

- Pasionații de navomodelism pot descoperi peste 100 de machete cu nave istorice și moderne, in piațeta Intersport din Iulius Town Timișoara. Accesul in cadrul expoziției este gratuit, iar aici vor putea fi admirate mai multe reproduceri ale unor nave, precum: Pelicanul – simbol al Timișoarei, Titanicul,…

- Personalitatea noastra este direct influențata de catre semnul zodiacal sub care ne-am nascut. Unele zodii sunt mai apreciate decat altele, datorita personalitații, acestea caștigand mai multa simpatie decat altele. Cele mai apreciate zodii Fecioara Nativii din zodia Fecioara sunt foarte empatici și…

- Zodia care va primi bani mai mulți in luna martie. Cea de-a treia luna din an vine cu surprize mari pentru unii nativi. Viața li se va schimba complet in urmatoarea perioada. Au șanse mari sa incaseze sume mari de bani, așa ca nu vor face eforturi prea mari. Zodia care va primi bani mai […] The post…

- Dat in urmarire internationala pentru constituirea unui grup infractional organizat, furt calificat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, Adrian Bolbos, unul dintre liderii gruparii hotilor de lux din Timisoara a fost prins pe teritoriul Frantei. Banda a fost destructurata in urma cu…