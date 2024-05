Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, in Iulius Gardens, are loc Florall - Festivalul Artei Florale, eveniment dedicat florilor și literaturii universale. Aranjamente florale cu personaje din carți, un tunel tridimensional realizat din mii de flori, sesiuni demonstrative, muzica live, ateliere de creație pentru copii și…

- Mașini de epoca la expoziția Retromobil, teatru și concerte in weekend, in Parcul IOR Continue reading Mașini de epoca la expoziția Retromobil, teatru și concerte in weekend, in Parcul IOR at Tabu.

- Tesla a deschis primul magazin Tesla Pop-Up din Romania in Iulius Town Timișoara. Model Y și Model 3 sunt cele doua mașini expuse in cadrul locației, iar cei care doresc un test drive se pot programa pe site-ul oficial al Tesla. Pasionații de mașini se pot bucura de o noua experiența in Iulius Town…

- Iulius Town devine epicentrul aventurii culinare, cu delicii din toate colțurile lumii, in acest weekend. Food Truck Festival se intoarce cu o ediție de primavara, și aduce muzica, atmosfera vibranta și arome senzaționale! Pregatiți-va simțurile pentru un festin culinar incredibil, unde aromele autentice…

- Evenimente de weekend pentru copii, la Alba Iulia: festival de joaca și spectacole de teatru de papuși. Program In acest weekend, la Alba Iulia sunt organizate evenimente dedicate copiilor și nu numai. La Alba Mall este festival de joaca, iar la Carolina Mall este weekend-ul teatrului de papuși. In…

- Mircea Badea, cunoscutul prezentator de la postul de televiziune Antena 3, pregatește o surpriza de proporții pentru telespectatorii sai. Vedeta postului propune o schimbare neașteptata, trecand intr-o noua ipostaza - cea de comentator special. Dupa ce Antena 1 și Antena 3 au anunțat ca au dobandit…