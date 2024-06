Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca nu a afirmat niciodata ca Primaria Municipiului Bucuresti nu are datorii, ci nu are datorii curente, care sa permita creditorilor sa blocheze conturile. Edilul explica faptul ca gradul de indatorare al municipiului Bucuresti este unul foarte mic,…

- Primarul general al Capitalei, care candideaza pentru un nou mandat, Nicușor Dan, iși face publicitate stradala in București, potrivit Newsweek, pe panourile unei companii controlate de un afacerist pro-rus, iar valoarea contractului ar fi cu mult mai mare fața de ceea ce declara public primarul.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si-a depus, joi, candidatura pentru un nou mandat, alaturi de liderii Aliantei Dreapta Unita, care au depus lista de candidati pentru Consiliul General.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca programul „Strazi deschise” va fi reluat, iar Calea Victoriei va redeveni pietonala in acest sfarsit de saptamana, pe 6 si 7 aprilie. „Incepe cel mai mare eveniment outdoor din Bucuresti, ‘Strazi deschise, Bucuresti – Promenada urbana’ care transforma,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis, miercuri, 27 martie, ca pe data de 31 martie va fi redeschisa circulatia rutiera pe Podul Grant, pe sensul Crangasi - Turda, relateaza Agerpres.„Asa cum am promis, duminica, 31 martie, la ora 11.00, redeschidem circulatia rutiera pe Podul Grant,…

- Liderii Coaliției de guvernare au decis, in ședința de luni, 18 martie, ca PNL și PSD sa-l susțina, drept candidat comun la funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din anul 2024, pe medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgența și decan al Facultații de Medicina…

- Primarul general Nicușor Dan il acuza pe Sebastian Burduja, liderul organizației PNL București, ca nu voteaza proiectul de buget al Capitalei din cauza alegerilor de anul acesta. „Consider ca acest blocaj e afectat de perioada pre-electorala, același buget l-am propus in 2023 și s-a votat și in 2022.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, se declara avantajat de decizia Coaliției de a merge cu candidați separați pentru Bucuresti. Nicusor Dan a declarat ca, in contextul in care intra in cursa si Cristian Pooescu Piedone, sondajul pe care l-a facut arata ca poate castiga inca un mandat. „Nu iau…