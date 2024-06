Atractii si bucurii pentru copii, de 1 Iunie, in municipiul Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul "O noapte furtunoasa" de I. L. Caragiale, in regia lui Andrei Hutuleac, va avea premiera oficiala pe 11 si 12 mai, de la ora 19,00, la Sala "Radu Beligan" a Teatrului de Comedie, informeaza organizatorii, intr-un comunicat transmis marti AGERPRES.

- Cu ocazia Sarbatorii Floriilor, primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, a transmis un mesaj tuturor turdenilor care poarta nume de flori. Astfel, Cristian Matei le-a transmis turdenilor care poarta nume de flori un sincer „La mulți ani” și le dorește sanatate, bucurii, noroc și impliniri. Cristian…

- Ziua Internaționala a Dansului (29 aprilie) aduce in premiera la Teatrelli un performance realizat de coregrafa și artista interdisciplinara Nana Biakova, invitata speciala din Ucraina. Lost Movement iși are radacinile in Japonia, unde artista a trait timp de trei ani și are ca sursa de inspirație realitatea…

- Compania B. DANCE vine in premiera in Romania, la cea de-a XXV-a ediție a „Intalnirilor JTI”, cu spectacolul „Alice”, pe 20 și 21 iunie, ora 19:30, la Teatrul Național București și pe 24 și 25 iunie, ora 20:00, la Centrul cultural Ion Besoiu, in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu…

- Ulmeni, 6 aprilie 2024 – Comunitatea din Ulmeni este pregatita sa marcheze Ziua Internaționala a Romilor printr-un spectacol de excepție care va avea loc astazi, in sala de sport a orașului, incepand cu ora 12:00. „Cu o bogata diversitate culturala și tradiții vibrante, Ziua Internaționala a Romilor…

- Romi Mihaescu, Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați, vine la evenimentul caritabil de pe 1 aprilie de la Pitești! Mai este doar o saptamana pana la evenimentul caritabil „Zambet in Autism – Impreuna de ziua lor”, dedicat tuturor copiilor și adulților…

- Spectacolul nu a fost doar pe scena Dolby Theatre din Los Angeles, dar și pe covorul roșu, unde starurile de la Hollywood și-au etalat ținutele spectaculoase. Cele mai indraznete tinute de la Oscar 2024 au fost purtate de Salma Hayek, Heidi Klum si Florence Pugh. Vedetele au fost, fara doar și poate,…