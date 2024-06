Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Slovaciei, Peter Pellegrini, a declarat ca prim-ministrul Robert Fico, care a fost ranit intr-o tentativa de asasinat cu o zi mai devreme, este conștient și au avut ocazia sa discute puțin. Potrivit lui Peter Pellegrini, inca nu se poate spune ca starea lui Robert Fico este in afara…

- Primul ministru slovac Robert Fico a fost impușcat pe 15 mai, intr-o tentativa de asasinat pe care Juraj Cintula, tragatorul, a pus-o singur la cale, a declarat ministrul de interne de la Bratislava, Matus Sutaj Estok, care a dezvaluit și motivele din spatele atacului, relateaza site-ul televiziunii…

- Tentativa de asasinare a lui Robert Fico. Politia l-a acuzat joi pe Juraj Cintula, barbatul care l-a impuscat pe premierul slovac Robert Fico, de tentativa de omor cu premeditare, din razbunare, infractiune pasibila de o pedeapsa de minimum 25 de ani si pana la inchisoarea pe viata. Ministrul de Interne…

- Presedintele ales al Slovaciei, Peter Pellegrini, a cerut joi partidelor politice sa-si suspende campania pentru alegerile europene programate pentru 8 iunie in tara, la o zi dupa tentativa de asasinat asupra premierului Robert Fico, transmite AFP. „Fac apel la toate partidele sa-si suspende temporar…

- Vicepremierul slovac: „Nu mai este intr-o situație care sa-i puna viața in pericol in acest moment” Șuta Teodora (www.b1tv.ro) Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a fost grav ranit intr-o tentativa de asasinat, miercuri. Acesta a fost impușcat de mai multe ori in piept și abdomen. Operația a decurs…

- Ministrul de Interne al Slovaciei, Matus Sutaj Estok, a declarat ca țara sa este in pragul razboiului civil din cauza tensiunilor politice. El a indemnat la incetarea raspandirii comentariilor de ura pe rețelele de socializare, transmite Euronews. Ministrul a spus ca atacul asupra lui Robert Fico a…

