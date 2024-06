Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca vremea este intr-un proces de schimbare. De astazi ar trebui sa scapam de furtunile violente, de ploi, pentru ca in weekend sa fim pregatiți pentru temperaturi caniculare."Vom vorbi din ce in ce mai puțin de instabilitate atmosferica.

- Iarna s-a intors in județul Harghita, in mijlocul lunii mai. Ninge de cateva ore și este posibil sa se depuna un strat semnificativ de zapada. De asemenea, și Platoul Bucegi a fost acoperit de nea, dupa ce temperaturile au scazut foarte mult, iar ploaia s-a transformat in ninsoare. In județul Harghita,…

- Potrivit estimarilor emise de Administrația Naționala de Meteorologie, Romania se pregatește sa intampine o perioada caracterizata de condiții meteorologice variate. Prognoza pentru intervalul 22 aprilie - 5 mai 2024 aduce o diversitate de temperaturi, dar și precipitații.

- In anumite zone din țara sunt anunțate ninsoriElena Mateescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, a confirmat, la un post TV, ca, de miercuri, temperaturile vor incepe sa scada semnificativ in intreaga țara. Alerta ANM! Vremea se schimba radical dupa valul tropical care…

- Dupa temperaturi de vara, vremea se schimba radical de saptamana viitoare. O masa de aer rece ajunge in Romania și va aduce ploi și o scadere accentuata a temperaturilor, relateaza Antena 3.Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a spus la ce sa ne așteptam in continuare.…

- Val de aer cald peste Romania: Temperaturile vor depași zilele urmatoarele 30 de grade Val de aer cald peste Romania: Temperaturile vor depași zilele urmatoarele 30 de grade Specialiștii ANM anunța ca vremea se schimba din nou in Romania. Elena Mateescu, a anunțat ca un val de aer cald va cuprinde Romania,…

- O depresiune atmosferica aflata in vestul Europei va determina un transport intens de praf saharian, pana joi, 28 martie, dar și cateva ploi și averse in mai multe regiuni ale țarii.Valul de praf de origine sahariana va cuprinde Romania, iar in nordul, vestul, centrul și sud-vestul țarii sunt așteptate…

- Deși este mult prea devreme sa vorbim despre canicula in Romania, noile informații venite de la ANM, și pe baza predicțiilor celor de la Accuweather, par a anunța o vara cu temperaturi extreme.