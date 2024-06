Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile pentru ajungerea la o ''incetare a focului permanenta'' in Fasia Gaza nu s-au schimbat si ele includ ''distrugerea'' Hamas si ''eliberarea tuturor ostaticilor'' din enclava palestiniana, a avertizat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP.

- Conditiile pentru ajungerea la o „incetare a focului permanenta” in Fasia Gaza nu s-au schimbat si ele includ „distrugerea'” Hamas si „eliberarea tuturor ostaticilor” din enclava palestiniana, a avertizat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins vehement duminica solicitarea Hamas de incetare a razboiului din Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor, afirmand ca asta ar menține gruparea islamista palestiniana la putere, care va reprezenta o amenințare pentru Israel, relateaza Reuters.Netanyahu…

- Un oficial Hamas a repetat sambata pentru AFP ca miscarea palestiniana, care negociaza in prezent un armistitiu in Fasia Gaza la Cairo, nu va accepta „sub nicio forma un acord care sa nu prevada in mod explicit incheierea razboiului”, transmite AFP. „Informatiile noastre confirma ca Netanyahu incetineste…

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, a declarat marti, la Washington, ca nu a vazut inca un "plan credibil si executabil" pentru evacuarea si relocarea populatiei din Rafah. El a spus ca Israelul nu a detaliat modul in care civilii ar putea fi adapostiti…

- Liderul democratilor in Senatul american, Chuck Schumer, cere joi sa se organizeze alegeri in Israel si-l catalogheaza pe premierul Benjamin Netanyahu drept un obstacol in calea pacii, o noua ilustrare a schimbarii tonului Washingtonului cu privire la gestionarea Razboiului din Fasia Gaza, relateaza…

- Armata israeliana nu a acumulat inca forțele necesare pentru a declanșa o ofensiva la Rafah, orașul sudic de la granița cu Egiptul, și nu a incheiat planurile de evacuare a civililor din oraș, au declarat luni, 11 martie, mai mulți oficiali israelieni din zona militara și politica, citați de CNN.Evacuarea…