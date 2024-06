Stiri pe aceeasi tema

- Delia a recunoscut treptat ca exista anumite tulburari neurologice care ii afecteaza sanatatea: ADHD, misofonie, anxietate și sindromul Peter Pan. Ea a vorbit, in repetate randuri, despre afecțiunile cu care se confrunta.Artista a adus in discuție, in mediul online, de cateva ori, subiecte legate despre…

- Delia, diagnosticata cu 4 afecțiuni neurologice Delia Matache, in varsta de 42 de ani, este una dintre cele mai populare și apreciate cantarețe din Romania. Intotdeauna este vesela și plina de energie, dar puțini cunosc problemele de sanatate cu care vedeta se confrunta. Artista a dezvaluit ca are mai…

- Delia Matache are un succes formidabil pe plan profesional și e una dintre cele mai bune voci din Romania. Ea caștiga sume importante la concerte, dar in spatele succesului se afla și multa suferința. Solista se confrnta cu mai multe afecțiuni și nu s-a ferit sa vorbeasca despre ele. Bolile de care…

- Delia a atras din nou atenția fanilor, dupa ce a ales sa poarte haine confecționate din materialul celebrelor sacoșe de rafie. Artista a scos din buzunar cateva sute de lei pentru o geaca și o caciula.Delia Matache, cunoscuta pentru stilul ei vestimentar indrazneț și nonconformist, a reușit sa atraga…

- Ilinca Vandici și Teo Trandafir au avut in ultimul an o pauza de pe micul ecran, iar din 11 martie cele doua modereaza emisiunea ”Follow us!”, de luni pana joi la Kanal D2. Ilinca a vorbit despre acest proiect, dar și despre cum a primit propunerea de a colabora cu Teo.„Imi era dor. Au fost cateva luni…

- In mod cert, clasa politica romaneasca s-a schimbat. A devenit mai mizerabila, mai grețoasa și de la o vreme tot mai previzibila. Cand PSD-ul inca era un partid serios cu Liviu Dragnea la carma care a fost mult prea mic pentru demnitatea la care a ajuns, cea de lider a principalului partid de guvernamant,…

- Imediat dupa ce a primit vestea, Magda Catone a spus ca este o decizie nedreapta și ca dupa 40 de ani, cariera sa se incheie neașteptat.Mai mult, actrița spune ca spera sa nu fie o decizie definitiva si ca ar vrea sa mearga mai departe pentru a-si continua proiectele culturale pe care le-a inceput,…