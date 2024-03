Unul din cinci muncitori străini aduşi în România fuge în vestul Europei Reprezentanții Serviciului pentru Imigrari din județul Arad estimeaza ca aproximativ unul din cinci muncitori straini aduși de companiile locale din țari non-UE nu reușește sa iși indeplineasca perioada de vechime la locul de munca, fiindca parasesc țara ilegal intr-un timp scurt. Conform declarațiilor șefului Serviciului pentru Imigrari al Județului Arad, comisar-șef de poliție Ciprian-Danuț Blidar, prezentate intr-o conferința de presa luni, aproximativ 20% din forța de munca straina importata din țari non-UE este pierduta, deoarece muncitorii opteaza sa plece in țari din Europa Occidentala.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

