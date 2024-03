Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) din Tulcea a luat in evidenta in ultimii doi ani 237 de persoane din Ucraina, insa doar 20 dintre ele au fost angajate in judet. Numarul redus al persoanelor din Ucraina care s-au angajat in judetul Tulcea a fost explicat de conducerea institutiei…

- Romanii pot beneficia de un sprijin financiar de pana la 15.000 de lei in cazul in care decid sa-și mute domiciliul pentru a-și gasi un loc de munca. In prezent, cei care cauta un loc de munca primesc sprijin din partea autoritaților statale. Mai exact, cei care se angajeaza prin intermediul Agenției…

- Președintele organizației județene Brașov a PSD, Senatorul Marius Dunca, analizeaza datele statistice furnizate de Ministerul Muncii cu privire la piața muncii din anul 2023. Dunca subliniaza faptul ca Romania inregistreaza cel mai mare numar de salariați din ultimii 20 ani, precum și o evoluție…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca din Dambovița anunța ca angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 130 de locuri de munca vacante. Cele mai multe posturi sunt disponibile in Norvegia, Letonia și Germania, unde se cauta supraveghetor ferma,…

- Romania a avut cea mai mare scadere, de 10,8 puncte procentuale, a proporției de lucratori independenți, comparativ cu celelalte state din Uniunea Europeana, in perioada 2010-2022, arata un raport Eurofound. La nivel european, proporția de lucratori independenți cu varste cuprinse intre 15 și 74 de…

- Social AJOFM Teleorman / Anul trecut, 5.289 de persoane au fost incadrate in munca ianuarie 22, 2024 15:12 Activitatea de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza Programului national pentru ocuparea fortei de munca elaborat anual de catre Agentia Nationala pentru…

- AJOFM Alba: Precizari privind plata sumelor restante si acordarea de subventii pentru agentii economici care incadreaza someri Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba aplica o serie de masuri active ce vizeaza integrarea pe piata muncii a somerilor si persoanelor in cautarea unui…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale lanseaza cea mai ampla platforma de monitorizare, anticipare si corelare a ofertei educationale cu cererea de pe piata muncii din Romania.ReConect platforma informatica ce inglobeaza un mecanism integrat de corelare a sistemului de educatie cu cererea fortei…