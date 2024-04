Ciolacu: „Investiţiile prin fonduri europene, marea noastră prioritate” Premierul a facut anunțul! Marcel Ciolacu a transmis ca Guvernul aloca bani pentru alte noua proiecte de investitii noi prin PNRR, in Sanatate, Turism, Cultura si Justitie. „Investitiile prin fonduri europene raman marea noastra prioritate. Alocam bani pentru alte 9 proiecte de investitii noi prin PNRR, in Sanatate, Turism, Cultura si Justitie. In plus, sprijinim autoritatile locale sa finalizeze proiecte cu bani europeni, folosind imprumuturi din Trezorerie, in limita a un miliard de lei. Asa ne asiguram ca proiectele vor fi gata rapid, cu impact imediat in viata comunitatilor locale”, a anuntat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

