„Investitiile prin fonduri europene raman marea noastra prioritate. Alocam bani pentru alte 9 proiecte de investitii noi prin PNRR, in Sanatate, Turism, Cultura si Justitie. In plus, sprijinim autoritatile locale sa finalizeze proiecte cu bani europeni, folosind imprumuturi din Trezorerie, in limita a un miliard de lei. Asa ne asiguram ca proiectele vor fi gata rapid, cu impact imediat in viata comunitatilor locale”, a anuntat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a Executivului. Prim-ministrul a mai spus ca „tot cu bani europeni finantam un proiect prin care legam sistemul de educatie de…