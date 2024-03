Guvernul sprijină financiar firmele care angajează tineri In 2023, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale are ca prioritate majora creșterea ratei de ocupare a forței de munca. Acest obiectiv este susținut de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca prin diverse inițiative menite sa sprijine angajatorii in angajarea tinerilor: Subvenții: Angajatorii care incadreaza urmatoarele categorii de tineri beneficiaza de subvenții: Absolvenți de invațamant – 2.250 lei lunar, pentru o perioada de 12 luni; Tineri NEET (cei care nu sunt angajați, nu urmeaza o forma de invațamant și nu participa la formare profesionala) – 2.250 lei lunar, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

