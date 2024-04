Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 18 de pe 29 aprilie 2024, Irina Fodor a adus pe platou de filmare temuta ruleta a ingredientelor. Cele trei echipe au avut parte de o surpriza uriașa, iar bucuria a disparut rapid cand prezentatoarea TV a mai dat o veste. S-a lasat cu nervi și galagie.

- Tensiuni mari au aparut intre chefi in cadrul ediției din 24 aprilie 2024. Irina Fodor le-a spus despre ce va fi cel de-al treilea battle și nu se anunța a fi o provocare simpla. Intre Alexandru Sautner și Ștefan Popescu au aparut mai multe replici acide.

- Echipa turcoaz și echipa galbena s-au intalnit in bucatarie la primul duel de la Chefi la cuțite sezonul 13, in ediția 15 din 22 aprilie 2024. Irina Fodor a anunțat tema de gatit și, in timpul probei, au ieșit scantei intre anumiți concurenți.

- Primul battle a ajuns la final și coșarii au decis ce echipa a caștigat. Banda a adus un verdict neașteptat, in ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 22 aprilie 2024. Au urmat replici dure intre jurați.

- A sosit cel mai așteptat moment! Jurații și-au ales echipele la Chefi la cuțite, iar concurenții au aflat cine trece mai departe sau cine va pleca acasa. De asemenea, Irina Fodor a anunțat și care sunt cele trei culori pe care concurenții le vor purta pe parcurul probelor!

- In ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Irina Fodor a anunțat ce amuleta a pregatit și panica i-a cuprins imediat pe cei patru Chefi. Nu a durat mult și au inceput sa iasa scantei in bucatarie.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 8 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a adus noi provocari pentru cei patru chefi. Irina Fodor a facut un anunț important pentru jurați! Tema jocului pentru amuleta le-a dat batai de cap acestora! Iata ce trebuie sa faca in aceasta seara!

- In ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Irina Fodor a pus presiune pe cei patru chefi atunci cand a dezvaluit cine va face degustarea și jurizarea, dar și care este amuleta pusa la bataie.