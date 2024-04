Stiri pe aceeasi tema

- Jurații „Chefi la cuțite” iși alcatuiesc diseara echipele cu care lupta pentru marele trofeu al sezonului. In ediția de miercuri s-a dat startul bootcampului sezonului 13. Este etapa care culmineaza cu definitivarea echipelor juraților, așadar miza este uriașa. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner,…

- Concurenții au inceput probele din bootcamp, iar jurații sunt cu ochii pe ei. In timpul primei sarcini, chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner s-au plimbat printre bancurile de lucru și au observat greșelile pe care le-au facut aceștia in pregatirea farfuriilor.

- Concurenții de la Chefi la cuțite au ajuns in bootcamp și au primit prima proba. Irina Fodor i-a anunțat ca vor gati și a inceput tensiunea in bucatarie. Aceștia trebuie sa se gandeasca la farfurii ideale cu care sa-i surprinda pe jurați, pentru a merge mai departe in competiție.

- Diseara la Chefi la cuțite incepe bootcampul sezonului 13! Concurenții intra acum in cea mai dura etapa eliminatorie de care vor trece doar cei care demonstreaza ca merita intr-adevar un loc intr-una dintre echipele juraților.Singurii care nu se confrunta cu emoțiile covarșitoare ale bootcampului sunt…

- Ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite aduce o mulțime de surprize, atat pentru telespectatori, cat și pentru jurați. Irina Fodor i-a anunțat pe chefi despre miza pusa in joc, iar atunci a inceput adevarata „lupta” pentru caștig.

- Jurații de la Chefi la cuțite s-au luptat pentru a treia amuleta a sezonului. Roxana Blenche a fost cea care a jurizat și a oferit unui singur chef avantajul. Vedeta farfuriei a fost morcovul, iar aceștia au știut sa-l puna in valoare, pentru un rezultat deosebit.

- Sezonul 13 al celebrului show Chefi la cuțite vine cu noi schimbari! Iata ce primesc jurații dupa fiecare joc de amuleta. Irina Fodor a facut anunțul neașteptat. Cine va juriza preparatele in seara aceasta.

- Chefi la cuțite 2024 revine la Antena 1 cu sezonul 13, care e prezentat de Irina Fodor. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu jurizeaza concurenții in etapa preselecțiilor. Cine prezinta Chefi la cuțite 2024, sezonul 13Irina Fodor prezinta Chefi…